"В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о снятии ограничений по коронавирусу в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь в Хабаровском крае с 4 сентября разрешены массовые мероприятия и снимается запрет на выход на улицу для граждан старше 65 лет. Однако в общественных местах остается обязательным ношение масок, рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В Instagram чиновник призвал "беречь друг друга: не чихать, близко не подходить, в глаза не заглядывать".

Тем временем в Хабаровском крае жители продолжают выходить на акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Власти неоднократно критиковали протестующих за риск повышения заболеваемости в регионе. Так, 11 августа мэрия Хабаровска связала рост зараженных коронавирусом с этими протестами