18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:27

Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

Кузьминский райсуд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову, признав её виновной в нарушении установленного порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), уведомляет "Апология протеста".

Протокол на Бекбулатову составили 13 июля: тогда она и другие журналисты вышлки в одиночные пикеты в поддержку обвиняемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

Некоторые были одеты в футболки, на которых было написано "Свободу Сафронову!".

Адвокат Бекбулатовой добавил также, что решение суда будет обязательно обжаловано.

Сафронов, напомним, арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам он вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 августа, 13:35 Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

27 августа, 18:54 Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

25 августа, 17:51 СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

19 августа, 16:49 Суд оштрафовал трёх журналисток, пришедших к СИЗО "Лефортово" поддержать Сафронова

14 августа, 17:24 Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

14 августа, 15:57 Спецкора "Коммерсанта" оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Сафронова

14 августа, 0:28 "Либо жертва, либо обслуга": Журналистский "митинг" в поддержку Сафронова

12 августа, 16:44 В поддержку экс-журналиста Сафронова пройдет онлайн-митинг

11 августа, 9:59 "Это психологическое давление": Ивану Сафронову запретили свидания с родными в СИЗО

6 августа, 15:28 "Заколдованный круг": Невзоров обрисовал перспективы дела журналиста Сафронова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:08 Муниципал: Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

14:57 Очередной свидетель заявил о том, что Михаил Ефремов не сидел за рулём в момент аварии

14:33 Латвия и Эстония закрыли свои границы для Лукашенко и других белорусских чиновников

14:02 Девять новых петербургских школ отворят свои двери 1 сентября

13:49 СМИ: Фургал отказался пойти на сделку со следствием

13:36 "Это позор": Глава Архангельской области пообещал разобраться с выдачей воды по талонам

13:24 Песков не увидел связи между отравлением Навального и избиением Егора Жукова

13:05 Пермяку запросили исправительные работы за публикацию фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

12:34 "Нулевые чтения" бюджета Петербурга в ЗакСе стартуют 2 сентября

12:31 Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

12:16 Петербургского депутата Коваля оставили под арестом

12:06 "Принудительный подарок для Пригожина": Со счетов Соболь списали более 34 млн рублей

11:49 Врачи зафиксировали низкую температуру тела у Навального перед отправкой в Германию

11:27 Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

11:15 "В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru