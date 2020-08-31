Врачи зафиксировали низкую температуру тела у Навального перед отправкой в Германию

Немецкие врачи при обследовании политика Алексея Навального перед отправкой в Берлин из Омска зафиксировали у него температуру тела значительно ниже нормы – 34,2 градуса, передает РИА "Новости".

"После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой [тела] в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью", - сообщили в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку Навального в Германии.

Навальный с 20 августа остается в коме: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.