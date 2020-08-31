"Принудительный подарок для Пригожина": Со счетов Соболь списали более 34 млн рублей

Судебные приставы списали со счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь более 34 млн рублей, оповестила она сама в Twitter.

"Принудительный подарок для [Евгения] Пригожина и [Сергея] Собянина", - полагает соратница Навального.

По её словам, сумма списания некорректная, поскольку, например, по иску столичной прокуратуры и ГБУ "Автомобильные дороги" задолженность полностью погашена.

Напомним, после прошедших летом 2019 года митингов в Москве различные ведомства, в том числе - подконтрольные мэрии, обратились с исками в суды: в результате с Соболь и Навального были взысканы миллионы рублей.

Среди прочих, иски подавали метрополитен, прокуратура Москвы, Мосгортранс, ГБК "Автомобильные дороги" и ресторан "Армения". Кроме того, по решению Арбитража Любовь Соболь, Алексей Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн рублей в пользу компании "Московский школьник".

На прошлой неделе "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров, что говорит о том, что бизнесмен собирается взыскать с них долг напрямую. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - заявлял тогда он.

Ранее юристы пояснили, что в случае, если судебные приставы не смогут найти движимое или недвижимое имущество у Соболь, то Пригожин сможет рассчитывать на 50% ежемесячного дохода юриста ФБК, а также начать процедуру банкротства физического лица.