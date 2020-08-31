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12:34

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга в ЗакСе стартуют 2 сентября

фото ЗакС политика "Нулевые чтения" бюджета Петербурга в ЗакСе стартуют 2 сентября

Заксобрание Петербурга 2 сентября начнет "нулевые чтения" законопроекта о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в ЗакСе.

В течение недели пройдет серия рабочих совещаний депутатов с представителями финансово-экономического блока Смольного и главными распорядителями бюджетных средств. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал "нулевые чтения" одним из важнейших этапов работы над бюджетом Петербурга. По его словам законодательная и исполнительная ветви власти "синхронизируют свои подходы к планированию региональной экономической политики на ближайшую перспективу", что позволяет "своевременно принимать четко выверенный бюджет".

"В условиях эпидемической и, как следствие, экономической нестабильности нам предстоит не просто сверстать бюджет, а выстроить финансовую программу восстановления. Необходимо так расставить приоритеты, чтобы уже в следующем году наш город вернулся к нормальному ритму жизни, преодолев последствия кризиса, спровоцированного пандемией", - сказал Макаров.

При этом в пресс-службе ЗакСа сообщили, что проход журналистов до 20 сентября в соответствии с "коронавирусными" ограничениями "будет осуществляться в особом режиме". Напомним, еще в марте, когда ограничения были только введены, журналистов перестали пускать в Мариинский дворец, взамен этого предлагая следить за видеотрансляцией заседаний на сайте ЗакСа.


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