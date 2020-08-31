Пермяку запросили исправительные работы за публикацию фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

Государственный обвинитель запросил 7 месяцев исправительных работ для жителя Перми Данилы Симанова, обвиняемого в реабилитации нацизма за публикацию фотографии генерала Андрея Власова на сайте "Бессмертного полка", делится "МБХ медиа".

Приговор будет оглашен 1 сентября. В ходе процесса Симанов признал вину, назвал свои действия "шуткой" и раскаялся, попросив рассмотреть его дело в особом порядке - без судебного следствия.

Добавим, ранее аналогичные дела уже возбуждали в отношении жителей Якутска, Перми, Кемерово, Казани, которые загрузили снимки Гитлера, Генриха Гиммлера и других нацистов.