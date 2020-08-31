Песков не увидел связи между отравлением Навального и избиением Егора Жукова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между отравлением политика Алексея Навального и нападением на экс-фигуранта "московского дела" Егора Жукова, передает "Дождь".

У Пескова спросили, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность "постоянные провокации" против оппозиционеров – например, Навального и Жукова. Песков в ответ сказал, что он бы "не выстраивал здесь никаких цепочек".

"Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем, почему избили молодого человека. Но мы знаем, что проверку проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", — сказал Песков.

На Жукова напали 30 августа у его дома в Москве и сильно избили. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

Навальный с 20 августа остается в коме. Ему стало плохо при пелете из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.