СМИ: Фургал отказался пойти на сделку со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался пойти на сделку со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, Следственный комитет предложил ему заключить досудебное соглашение. Однако Фургал отказался, посчитав это предложение угрозой и давлением на него, добавил собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 400 тысяч долларов, которые принадлежали родственнице Фургала Олесе Киреевой.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.