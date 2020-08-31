Девять новых петербургских школ отворят свои двери 1 сентября

Уже завтра, 1 сентября, девять новых школ отворят свои двери для учеников, информирует пресс-служба Смольного.

В Невском районе это - школа №707 на Архивной улице, школа №691 на Дальневосточном проспекте и школа №693 на Нерчинской улице.

В Пушкинском районе завтра примут первых подопечных недавно достроенные корпуса гимназии №406 - на Леонтьевской и Церковной улицах.

"В Приморском районе на Комендантском проспекте, 64 (ЖК "Чистое небо"), первых учеников примет школа №573. Во Фрунзенском районе на Южном шоссе, 55, открывается второе здание школы №226 на 825 детей. В Красносельском районе после реконструкции откроется школа №414 на Российском бульваре, 4. В ней будут учиться 320 детей. К зданию пристроили два крыла, где находятся 25-метровый бассейн и большой спортивный зал", - уведомили в Смольном.

Кроме того, в нескольких районах 1 сентября откроются также новые детсады.