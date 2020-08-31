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Муниципал

15:08

Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

фото ЗакС политика Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

Заместитель главы муниципального округа "Васильевский" Алексей Касаткин сообщил ЗАКС.Ру, что 31 августа к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Муниципальный депутат рассказал, что его самого дома в этот момент не было. О прибытии полицейских ему сообщили находящиеся в квартире дети, пояснил Касаткин.

- Дети прислали фото, что они (сотрудники правоохранительных органов - прим.ЗАКС.Ру) в домофон звонят, стоят под дверью. Сказали, что какую-то бумагу хотят передать, - уточнил мундеп.

По его словам, полицейские не представились. Какую именно бумагу ему хотели передать и по какому поводу, Касаткин не знает. Он предположил, что причина визита в надписи на его окне. После госпитализации оппозиционера Алексея Навального в тяжелом состоянии в больницу, Касаткин вывесил на окнах своей квартиры надпись: "Питер за Навального".

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Еще одна возможная причина посещения правоохранительными органами квартиры замглавы МО - его деятельность в качестве муниципального депутата, считает Касаткин. Он пояснил, что сейчас занимается сбором подписей за снос долгостроя, который перекрыл доступ к реке Смоленке. 

Сейчас сотрудники полиции больше не пытаются попасть в квартиру Касаткина, сообщил он со ссылкой на своих детей. Сам мундеп не планирует каким-либо образом выяснять, кто и зачем приходил к нему с визитом:

- Я думаю, что, если что-то им надо, то они проявятся. Мне по загруженности бегать за полицией смысла не имеется.

София Саттарова

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