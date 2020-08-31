18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:26

Лидер движения "За новый социализм" Платошкин останется под домашним арестом

фото ЗакС политика Лидер движения "За новый социализм" Платошкин останется под домашним арестом

Городской суд Москвы оставил в силе продление домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, извещает "МБХ медиа".

"Левому" блогеру запрещается также покидать квартиру, общаться со всему, кроме родственников, а также пользоваться интернетом без письменного разрешения следователя.

Адвокаты Платошкина пробовали опротестовать решение о домашнем аресте и заменить его на более мягкую меру пресечения - запрет на осуществление определенных действий. 

В "заточении" представитель левого движения останется до ноября.

Дело на Платошкина завели в начале июня по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о фейках. Преамбула дела в сообщении СК не раскрывалась. Незадолго до возбуждения дела Платошкин на своем YouTube-канале выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:50 "Позор для МВД и СК": Правозащитники требуют привлечения сломавшего руку Френкелю полицейского к ответственности

20:15 Полицейские принесли мундепу "Малой Охты" предупреждение о незаконности участия в митингах

18:28 Комитеты Смольного будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором

17:52 УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

17:26 "Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

15:44 Харлашкин ушел из "Метростроя"

15:08 Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

14:57 Очередной свидетель заявил о том, что Михаил Ефремов не сидел за рулём в момент аварии

14:02 Девять новых петербургских школ отворят свои двери 1 сентября

13:36 "Это позор": Глава Архангельской области пообещал разобраться с выдачей воды по талонам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 "Позор для МВД и СК": Правозащитники требуют привлечения сломавшего руку Френкелю полицейского к ответственности

20:15 На сотрудника ФБК Албурова и съёмочную команду "навальнистов" напали в Татарстане

20:15 Муниципал: Полицейские принесли мундепу "Малой Охты" предупреждение о незаконности участия в митингах

20:00 "Не самый худший представитель общества": как пытались отменить арест депутату Ковалю

19:41 Пригожин намерен потратить взысканные с Навального деньги на его лечение

19:10 ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

18:50 Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

18:28 Комитеты Смольного будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором

18:27 Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

18:21 "Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

17:57 Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

17:52 УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

17:28 В СПЧ призвали главу МВД взять дело об избиении Жукова под особый контроль

17:26 "Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

16:53 Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru