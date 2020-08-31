18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:51

Кремль заявил о готовности поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции

фото ЗакС политика Кремль заявил о готовности поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил, что РФ готова поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции - тем более, что Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о необходимости данного "манёвра", передает "Интерфакс".

"Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт [изменения Конституции], достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования", - уведомил Песков.

В то же время, добавил чиновник, соответствующего запроса со стороны союзной республики Кремлю пока не поступало.

"Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующего обращения наших белорусских коллег и союзников", - отметил Песков. 

О готовности внести изменения в Конституцию Белоруссии Лукашенко заявил не так давно, выступая перед бастующими работниками завода МАЗ.

Напомним также, свыше 200 корректив в Основной закон, позиционировавшихся как одна большая поправка, окончательно вступили в силу после того, как, по данным ЦИК, их одобрили почти 78% россиян. Голосование проходило целую неделю в самых неожиданных местах и вызвало массу нареканий у оппозиционеров и общественных деятелей. Теперь, после принятия поправок президент Владимир Путин, руководящий страной уже четвертый срок, имеет юридическую возможность снова баллотироваться и, в теории, быть главой государства вплоть до 2036 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 "Позор для МВД и СК": Правозащитники требуют привлечения сломавшего руку Френкелю полицейского к ответственности

20:15 На сотрудника ФБК Албурова и съёмочную команду "навальнистов" напали в Татарстане

20:15 Муниципал: Полицейские принесли мундепу "Малой Охты" предупреждение о незаконности участия в митингах

20:00 "Не самый худший представитель общества": как пытались отменить арест депутату Ковалю

19:41 Пригожин намерен потратить взысканные с Навального деньги на его лечение

19:10 ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

18:50 Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

18:28 Комитеты Смольного будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором

18:27 Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

18:21 "Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

17:57 Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

17:52 УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

17:28 В СПЧ призвали главу МВД взять дело об избиении Жукова под особый контроль

17:26 "Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

16:53 Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru