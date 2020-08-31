Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в РФ ближе к концу года

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска, в частности, медиков и учителей, начнется в ноябре-декабре, передает ТАСС.

По словам Мурашко, для групп риска первые вакцины "в небольшом объеме" начнут поступать уже в сентябре. "Более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря", - добавил министр.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. При этом, согласно опросу сервиса "Справочник врача", большая часть опрошенных медиков выказала свое недоверие к ней. Они опасаются отсутствия доказанной информации о ее эффективности и того, что препарат был представлен слишком быстро.

Опрос "Левада-центра" показал, что более половины респондентов вакцине не доверяют: 53,8% опрошенных заявили, что не стали бы ей прививаться.