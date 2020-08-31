Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выздоровел после коронавирусной инфекции и вышел на работу, передает "Интерфакс".

По словам помощника Трутнева Тимура Чернышева, вице-премьер сдал три теста на коронавирус перед выходом на работу в здание правительства. Все три теста оказались отрицательными.

Трутнев заразился коронавирусом в начале августа: его тест дал положительный результат. После этого чиновник ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно.

Кроме Трутнева, коронавирусом переболел ряд членов кабмина. В том числе – премьер-министр Михаил Мишустин, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд депутатов Госдумы, сенаторов и глав регионов. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в августе был госпитализирован с повторной коронавирусной инфекцией.