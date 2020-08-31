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17:26

"Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

фото ЗакС политика "Это издевательство": Анастасии Шевченко вновь пролонгировали домашний арест

Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко до 1 декабря, информирует "МБХ медиа".

Общественнице по-прежнему разрешено гулять, и, кроме того, ей позволили поход в аптеки и магазины.

"Это издевательство. Я сижу 20 месяцев под арестом за согласованный митинг и встречу в Ульяновске. Ребенок не понимает, что такое ходить в школу. Он идет уже в третий класс. Когда меня арестовали, был в первом. Оснований для продления нет. Я ни разу не предпринимала попытки общаться со свидетелями, а давить на следствие не могу, потому что оно закончено", - констатировала Шевченко на заседании.

В свою очередь адвокаты "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин и Сергей Ковалевич, представляющие интересы подсудимой, поддержали её позицию и напомнили о позиции Конституционного суда, касающегося продления меры пресечения: каждый раз нужно предъявлять новые достаточные основания, учитывая то, что следствие уже закончено.

Ранее Шевченко позволили посещать школу, где учатся её дети, а также использовать интернет для работы.

Анастасия Шевченко обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения дела стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в Facebook.

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