УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

Петербургское управление ФАС выявило картельное соглашение между двумя компаниями на рынке услуг по благоустройству, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дело коснулось двух фирм: ООО "ПСФ-корт" и ООО "Зеленстрой". Эти две компании совместно участвовали в пяти аукционах и двух конкурсах на проведение работ по благоустройству в разных районах Петербурга в 2017-2019 годах. В сумме начальная цена семи контрактов превысила 230 млн рублей.

В ходе расследования УФАС выяснило, что компании участвовали в торгах, IP-адрес, на торгах только с их участием цена снижалась лишь на 1,5%, а при участии настоящих конкурентов – до 47,5% от начальной цены. К тому же антимонопольщики установили, что несколько сотрудников работают в двух организациях одновременно, а заявки для участия в торгах для разных фирм делал один человек на одном и том же компьютере.

УФАС назначит обеим фирмам административные штрафы в течение года. Также ведомство направило материалы дела в полицию, усмотрев признаки преступления по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).