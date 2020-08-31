Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

Не менее 13% жителей Петербурга были заражены COVID-19, оповестили в Европейском университете, ссылаясь на данные изыскания, проведенного в коллаборации с клиникой "Скандинавия" и лабораторией Genetico.

Эксперты повторно изучили анализы 1054 петербуржцев для того, чтобы понять динамику иммунного отклика. Так, по результатам теста Abbott Architect, IgG-антитела были обнаружены у 10,3% добровольцев, тест Genetico CoronaPass Total показал наличие антител у 12,7% обследованных.

"Мы видим постепенный рост числа переболевших, но у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Возможно, распространение вируса ускорится в сентябре", - заключил соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук.

Учёный пояснил, что имеющаяся доля COVID-переболевших и принятые меры контроля могут сгладить эпидемиологическую составляющую, что в итоге не допустит переполнения больниц.

В Петербурге, напомним, с начала пандемии официально известно о более чем 36 тысячах граждан, подхвативших коронавирус.