Комитеты Смольного будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором

Некоторые исполнительные органы государственной власти (ИОГВ) Петербурга должны будут ежемесячно отчитываться о своей работе перед губернатором города, следует из опубликованного 31 августа проекта постановления. Пока документ находится на антикоррупционной экспертизе. Он вносит изменения в другое постановление, согласно которому отчитывались комитеты о своей работе раз в квартал.

В отправленном на антикоррупционную экспертизу документе сообщается, что информировать главу Петербурга о работе органы власти должны будут в государственной информационной системе "Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" (ГИС). Там же будет формироваться оценка значимости показателей, следует из проекта постановления. Подготовить ГИС к такой работе обязан комитет по информатизации и связи совместно с контрольным управлением администрации губернатора.

В документе также перечислены ключевые показатели результативности, по которым будут оценивать ведомства. В частности, губернатор намерен следить за тем, на сколько закупок комитета по государственному заказу пожаловалось УФАС по Петербургу, и за коэффициентом отработанных обращений на портале "Наш Санкт-Петербург" контрольным управлением. Кроме этого в документе указаны показатели результативности для комитета финансов, комитета по информатизации и связи, комитета государственного финансового контроля, комитета государственной

службы и кадровой политики, комитета имущественных отношений, комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Также перечислены показатели для проектного управления, секретариата, управления по работе с обращениями граждан и проектного управления администрации губернатора.