Пригожин намерен потратить взысканные с Навального деньги на его лечение

Со счета оппозиционера Алексея Навального судебные приставы сегодня списали чуть более 107 тысяч рублей в счет взыскания задолженности перед предпринимателем Евгением Пригожиным. Данную сумму он собирается перевести на счет немецкой клиники, в которой лежит политик, говорится в ответе пресс-службы компании "Конкорд" изданию "Подъём".

"Нам поступили средства в размере 107 117 рублей 70 копеек от [Алексея] Навального. Эти деньги завтра утром будут переведены на счет клиники „Шарите", чтобы он мог потратить их на свое лечение", - отчитались в фирме Пригожина.

Взысканные с соратницы Навального Любови Соболь 34 млн рублей, добавили в "Конкорде", "будут потрачены на благотворительные цели".

На прошлой неделе структура Пригожина выкупила долг оппозиционеров, что свидетельствует о том, что бизнесмен собирается взыскать с них долг напрямую. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - заявлял тогда он.

Ранее юристы пояснили, что в случае, если судебные приставы не смогут найти движимое или недвижимое имущество у Соболь, то Пригожин сможет рассчитывать на 50% ежемесячного дохода юриста ФБК, а также начать процедуру банкротства физического лица.