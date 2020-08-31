Полицейские принесли мундепу "Малой Охты" предупреждение о незаконности участия в митингах

Муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин 31 августа сообщил ЗАКС.Ру, что по месту прописки к нему пришли сотрудники полиции и вручили его матери письменное предупреждение. В нем сказано о том, что участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании является нарушением федерального закона и может повлечь за собой привлечение к административной ответственности.

Предупреждение написано от имени Кунина: "Я, Кунин Василий Евгеньевич <...> предупрежден о том, что мое участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании являются нарушением Федерального Закона Российской Федерации от 19.06.2004 №54 ФЗ <...>".

Кунин уточнил, что его мама отказалась что-либо подписывать, тогда сотрудники полиции записали на видео, как родительница мундепа обещает передать ему бумагу. Сам депутат считает, что предупреждение не имеет никакой юридической силы.

- Юридически, это абсолютно филькина грамота, которую я могу на принтере распечатать. На ней нет ни органа, который ее выписал… Там нет ничего. Юридически это абсолютно ничтожный документ. Я расцениваю это просто как момент давления, в том числе на моих родственников. Потому что сотрудники полиции прекрасно знают, где я живу действительно, мой телефон, и, когда им нужно меня действительно найти, у них никогда с этим проблем не возникало, - заявил Кунин.

По его словам, последняя акция, в которой он принимал участие, сбор у посольства Республики Беларусь в первые два дня после протестов в соседней стране.

Ранее 31 августа сотрудники правоохранительных органов приходили домой к другому муниципальному депутату - замглавы МО "Васильевский" Алексею Касаткину. Полицейские хотели вручить ему некую бумагу, но мундепа дома не было, а его дети дверь не открыли.

София Саттарова