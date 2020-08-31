На сотрудника ФБК Албурова и съёмочную команду "навальнистов" напали в Татарстане

На соратника Алексея Навального Георгия Албурова и съемочную команду Фонда борьбы с коррупцией совершили нападение в Татарстане, уведомил общественник в своем Twitter.

"На меня и съемочную группу отдела расследований напали во время съемок в Татарстане. Сейчас приехавшие на место происшествия менты изымают технику. У нас, а не у нападавших", - пояснил Албуров.

"Навальнисты" прибыли в Татарстан для съёмок расследования в рамках предвыборного "Умного голосования". Перед тем, как напасть, злоумышленники попытались заблокировать их автомобиль на квадроциклах, после чего активисты вызвали ДПС и полицейских.

Примечательно, но, как рассказывает Албуров, правоохранителей больше заинтересовали не пострадавшие в ходе конфликта граждане, а нападавшие, поскольку, приехав, полицейские начали изымать у соратников Навального технику.