Мундепу Галяминой предъявили окончательное обвинение по "дадинской" статье

Следствие предъявило московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой обвинение в окончательной редакции по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций), передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, обвинение не сильно отличается от предъявленного в ходе допроса 31 июля. К тексту добавились материалы допросов, которые проводились в течение августа, в том числе – пресс-секретаря Галяминой Николая Касьяна.

Согласно новой редакции, Галямину обвиняют в организации сбора подписей против поправок в Конституцию 15 июля с целью скрыть состоявшийся в тот день митинг.

Адвокат обратил внимание на то, что в тексте обвинительного заключения есть повторы формулировок из текста обвинительного заключения по другому делу о неоднократных нарушениях на акциях — против Константина Котова. Так, повторяется фраза о том, что обвиняемая совершила деяния, "презирая конституционно охраняемые ценности".

Напомним, ст. 212.1 УК РФ неоднократно критиковали, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор отбывает наказание в колонии. Галяминой грозит до 5 лет лишения свободы по этой статье.