18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:51

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион

фото ЗакС политика Число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион

В России за последние сутки зафиксировано 4 729 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 1 000 048 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умершими от коронавируса признаны еще 123 человека, всего известно о 17 299 летальных исходов.

В Петербурге прибавилось 185 случаев заражения, всего известно о 36 852 заболевших в городе. Стало известно о еще 19 умерших от коронавируса, всего умерли, по официальным данным, 2 440 пациентов с коронавирусом. В Ленобласти заболел еще 31 человек, всего известно о 6 842 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 12 892 человек (+65), в Архангельской – до 10 888 (+63), в Коми – до 6 592 (+29). В Псковской области всего заболели 4 638 человек (+3), в Калининградской – 3 446 (+16), в Новгородской – 4 363 (+23). В Вологодской области в статистику внесены 3 416 заболевших (+37), в Карелии – 3 142 (+13), в НАО – 314 (0).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

31 августа, 18:27 Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

31 августа, 18:21 "Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

31 августа, 17:57 Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

31 августа, 16:53 Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

31 августа, 15:56 Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в РФ ближе к концу года

31 августа, 10:50 Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к миллиону человек

31 августа, 10:21 Елин заявил о возможном открытии фудкортов и кинотеатров в Петербурге с 12 сентября

31 августа, 9:52 В Смольном допустили введение новых "коронавирусных" ограничений после 20 сентября

30 августа, 11:06 В России выявили коронавирус у еще 4980 человек

30 августа, 10:28 Чебыкин высоко оценил готовность школ к новому учебному году


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Белорусские силовики прибегли к задержаниям на студенческой демонстрации

14:23 Лидер партии "За правду" Прилепин заработал 25 млн рублей за год

13:58 Амосов передал костыли травмированному борцу с нелегальной торговлей

13:57 Полиция отказалась возбуждать дело после первого нападения на Егора Жукова

13:30 Сотрудника СК обвинили во взятке в размере 5 млн рублей

13:27 "Живем в интересную эпоху": Мишустин поздравил школьников и студентов с 1 сентября

12:59 "Академия Б.Я. Герострата": Защитники дома Басевича провели уличную акцию

12:37 ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро нижегородцу, которого пытали в полиции ради признания в краже

12:26 Ройзман посоветовал Егору Жукову ходить по улицам с арматурой

11:58 УФАС выявило нарушения в деятельности кронштадтского ЖКС

11:54 Лавров назвал неправдой заявления об отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

11:26 "Не строю себе ленинских перспектив": Шнуров рассказал о своей политической миссии

11:25 ФСБ взяла у Сафронова образцы голоса для экспертизы

10:51 Число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион

10:28 Беглов и Макаров поздравили учащихся и учителей с Днем знаний

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru