"Не строю себе ленинских перспектив": Шнуров рассказал о своей политической миссии

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров, давая обширное интервью Максиму Шевченко, постарался вкратце изложить свои претензии к российскому государству и смысл своего сравнительно недавнего нахождения в политике.

"Государство является той самой плитой, из-под которой уже ничего не растет. Даже случай с Навальным - господи, ну был у вас оппозиционер, прекрасный оратор, снимал не очень плохие фильмы, так нет же - и тоже не устраивает никого! Без таких, как Навальный, не бывает воздуха. Я хотел бы, чтобы эта платформа и этот бетон, который сейчас придавливает политическую жизнь, немного потрескался благодаря такому ростку, как я. Человек живет коротко, я не строю себе ленинских перспектив, поэтому достаточно будет того, что я нанесу какой-то скол", - произнес лидер группы "Ленинград" на YouTube-канале Шевченко.

Кроме того, Шнурова не устраивает нескромная величина места, которое занимает государство в жизни соотечественников, и его "назидательность".

Напомним, что ранее, вступая в Партию роста на петербургской конференции, Шнуров сделал акцент на том, что с ним отечественная политика гарантированно станет "веселее".