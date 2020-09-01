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11:54

Лавров назвал неправдой заявления об отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

фото ЗакС политика Лавров назвал неправдой заявления об отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО 1 сентября, назвал неправдой заявления западных стран о том, что российские власти не расследуют инцидент с госпитализацией Алексея Навального, передает ТАСС.

"Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло", - сказал Лавров.

По словам министра, пока не установлено, что именно произошло с Навальным, немецкие врачи пока не передают российским властям информацию на этот счет. "Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину",- добавил Лавров.

Навальный с 20 августа остается в коме. Ему стало плохо при пелете из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.

МВД объявило о проверке обстоятельств госпитализации Навального спустя неделю, 27 августа, после заявления немецких врачей о возможности отравления. Генпрокуратура в тот же день отчиталась, что не усмотрела в случившемся признаков преступления.

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