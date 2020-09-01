УФАС выявило нарушения в деятельности кронштадтского ЖКС

Петербургское управление ФАС обнаружило признаки нарушения Закона о защите конкуренции в поведении компании "ЖКС Кронштадтского района" при проведении государственных закупок.

Специалисты доказали, что организация в прошлом году заключила контракт на услуги по утилизации мусора с ООО "Эко Плант" без какой-либо конкурентной борьбы как с единственным поставщиком. Сделано это было под предлогом опасности коронавирусной пандемии, однако антимонопольщики сочли эту причину надуманной и несостоятельной.

Таким образом, коммунальщики должны были допустить до торгов всех желающих, поскольку рынок услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кронштадте поделен между несколькими специализированными фирмами. В результате ЖКС выдали предписание об устранении нарушений, в том числе обязав организацию изменить положение о собственных закупках.