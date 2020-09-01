Ройзман посоветовал Егору Жукову ходить по улицам с арматурой

Политик Евгений Ройзман оригинально отреагировал на инцидент с нападением на московского активиста Егора Жукова, подкарауленного и избитого ногами на улице. Бывший мэр Екатеринбурга отметил, что пострадавший - слишком "безобидный парень" и счел, что ему необходимо улучшить свои навыки самозащиты. Причем, по мнению Ройзмана, Жукову следует и работать над телом, и иметь постоянно при себе тяжелые предметы.

"Личная моя ему рекомендация – обзавестись нормальными друзьями, которые будут провожать, идти в секцию, бросить на какое-то время дела, идти заняться единоборствами, просто чтоб он понимал эти ситуации, он их сумеет прогнозировать издалека, сумеет хотя бы успеть встать в стойку, носить с собой какой-нибудь кусок арматуры (пригодится) как-то завуалированный. Но нельзя быть такой мишенью", - рассудил политик в авторской радиопрограмме.

По словам Ройзмана, такие правила диктует сама "логика жизни". Он также с восхищением вспомнил одну из атак провокаторов на Алексея Навального, который после нападения не поленился за ними погнаться, чтобы дать сдачи.

Отметим, что происшествие имело место в один день с новостью об отчислении Жукова из магистратуры Высшей школы экономики.