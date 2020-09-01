"Живем в интересную эпоху": Мишустин поздравил школьников и студентов с 1 сентября

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин назвал знания важным условием для персонального успеха человека, бизнеса и экономики. Он отметил, что человечество живет "в интересную эпоху, когда инновации и высокие технологии меняют мир".

Образование откроет учащимся дорогу к будущим достижениям, а преподаватели помогут в этом, отметил Мишустин.

По его словам, он и сам "с особым чувством" вспоминает институт, в котором учился: Мишустин учился в Московском станкоинструментальном институте. Он благодарен своему вузу за "ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов". Премьер пожелал, чтобы учебный год для учащихся стал "годом новых достижений", а одноклассники и однокурсники – "верными друзьями".

Ранее с Днем знаний петербургских школьников и студентов поздравили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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