Полиция отказалась возбуждать дело после первого нападения на Егора Жукова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после первого нападения на экс-фигуранта "московского дела" Егора Жукова, произошедшего в июле, передает "МБХ медиа" со ссылкой на главу "Команды Жукова" Евгения Овчарова.

Поводом для отказа назвали то, что полиция так и не смогла установить личности напавших на Жукова. По версии "команды" и адвоката Мурада Мусаева, эти два нападения – "звенья одной цепи". "Скорее всего мы обжалованием того нападения если и будем заниматься, то в контексте нового", - добавил Овчаров.

По словам Овчарова, полицейские не нашли свидетелей первого нападения. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили двоих неизвестных, убегавших после попытки нападения, но определить их дальнейших маршрут не смогли, добавил представитель "команды".

В июле была первая попытка напасть на Жукова, а вечером 30 августа двое неизвестных сильно избили его у подъезда дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.