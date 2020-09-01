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13:57

Полиция отказалась возбуждать дело после первого нападения на Егора Жукова

фото ЗакС политика Полиция отказалась возбуждать дело после первого нападения на Егора Жукова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после первого нападения на экс-фигуранта "московского дела" Егора Жукова, произошедшего в июле, передает "МБХ медиа" со ссылкой на главу "Команды Жукова" Евгения Овчарова.

Поводом для отказа назвали то, что полиция так и не смогла установить личности напавших на Жукова. По версии "команды" и адвоката Мурада Мусаева, эти два нападения – "звенья одной цепи". "Скорее всего мы обжалованием того нападения если и будем заниматься, то в контексте нового", - добавил Овчаров.

По словам Овчарова, полицейские не нашли свидетелей первого нападения. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили двоих неизвестных, убегавших после попытки нападения, но определить их дальнейших маршрут не смогли, добавил представитель "команды".

В июле была первая попытка напасть на Жукова, а вечером 30 августа двое неизвестных сильно избили его у подъезда дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

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