Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте "Бессмертного полка"

Пермский краевой суд приговорил жителя Перми Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по делу о реабилитации нацизма из-за фотографии генерала Андрея Власова на сайте "Бессмертного полка", передает "МБХ медиа".

Суд также постановил конфисковать компьютер и роутер Симанова. Сторона обвинения запрашивала для него семь месяцев исправительных работ.

Это дело – лишь одно из десятка аналогичных дел, возбужденных после акции "Бессмертный полк – онлайн" в мае 2020 года. Жителей Якутска, Перми, Кемерово, Казани обвинили в реабилитации нацизма из-за того, что они загрузили фотографии Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других нацистов.