Виниченко попробует вернуть мандат депутата "Морских ворот" через суд

Кировский районный суд Петербурга 1 сентября провел предварительное заседание по иску бывшего муниципального депутата МО "Морские ворота" Сергея Виниченко, который требует восстановить его в местном совете.

Экс-мундеп рассказал ЗАКС.Ру, что представители ответчика - муниципального совета - в суд не явились. Продолжение заседания назначили на 20 сентября.

Коллеги по местному совету "Морских ворот" лишили Виниченко депутатского мандата 29 июня. Основанием для прекращения полномочий стало письмо из комитета территориального развития, в котором говорилось, что депутат-самовыдвиженец не сдал в установленный срок декларацию о доходах и имуществе.

Виниченко уверяет, что отправил эти документы во время. По словам бывшего муниципала, заседание, на котором его лишили мандата, прошло во время его отпуска.