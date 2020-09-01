МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

Министерство внутренних дел сформировало специальную группу, которая займется выявлением и пресечением попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, передает РИА "Новости".

В группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска и других подразделений, которые занимаются вопросами манипулирования сознанием несовершеннолетних в соцсетях. Так, ГУУР, в частности, выявляет в интернете неформальные молодежные объединения, которые ведут противоправную деятельность. В пример в МВД привели деятельность молодежных группировок, пропагандирующих субкультуру АУЕ (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Ранее в МВД заявили, что участники экстремистских молодежных группировок типа АУЕ могут стать боевой единицей, в том числе, на акциях протеста.

Верховный суд признал движение АУЕ экстремистской организацией 17 августа по заявлению Генпрокуратуры. Ведомство считает, что это движение представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию".