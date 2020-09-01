18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

фото ЗакС политика Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Политический обозреватель Юлия Латынина, комментируя события последних дней и недель, пришла к выводу, что отравление политика Алексея Навального стало переломным явлением в общественной жизни России и сопоставила его роль с ролью дела "ЮКОС" для самоощущения всего отечественного бизнеса. Об этом ей говорят последовавшие вскоре за атакой на Навального нападения на сотрудника ФБК Георгия Албурова и политического активиста Егора Жукова. По мнению Латыниной, в августе Кремль сознательно и "широко" открыл "ящик Пандоры" с не всегда управляемыми силовыми атаками на оппонентов - чтобы добиваться своих целей чужими руками и при этом ни за что формально не отвечать.

"Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса. Государственное, частное и квазичастное насилие сочетаются для того, чтобы власть решала с их помощью единственную проблему - как остаться у власти. Эта не железно контролируемая государством система насилия построена так, чтобы государство имела возможность отрицания. Здесь невозможна уже никакая экономика и наука - какие университеты могут быть в Донбассе или на Бергегу слоновой кости? И второе - в ней рано или поздно случается "Боинг" из-за плохого контроля", - рассудила она на собственном YouTube-канале.

Как представляется публицисту, роль "громоотвода" в настоящее время исполняет бизнесмен Евгений Пригожин, подчеркнуто изображающий главного злодея, но с одной единственной целью - отвести лишние подозрения от фигуры президента.

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. По версии немецких врачей, на территории России его отравили нервно-паралитическим веществом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

15:54 Специалист Минздрава об отравлении Навального: Впасть в кому можно без видимых причин

11:54 Лавров назвал неправдой заявления об отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

31 августа, 20:15 На сотрудника ФБК Албурова и съёмочную команду "навальнистов" напали в Татарстане

31 августа, 19:41 Пригожин намерен потратить взысканные с Навального деньги на его лечение

31 августа, 19:10 ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

31 августа, 15:08 Домой к замглавы МО "Васильевский" пришли полицейские

31 августа, 13:24 Песков не увидел связи между отравлением Навального и избиением Егора Жукова

31 августа, 11:49 Врачи зафиксировали низкую температуру тела у Навального перед отправкой в Германию

30 августа, 17:14 Амосов связывает отравление Навального с актуальностью "умного голосования"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

20:48 Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

20:20 Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

19:58 Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

19:29 Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

18:59 Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

18:49 Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

18:35 Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

18:03 Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

17:59 Фонтаны у Парка Победы могут реконструировать по альтернативному проекту

17:30 Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

17:25 Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов

16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru