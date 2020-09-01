18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:55

Песков опроверг наличие в графике Путина встречи с Бегловым

фото ЗакС политика Песков опроверг наличие в графике Путина встречи с Бегловым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе в рабочем графике Владимира Путина нет встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает РИА "Новости".

"Нет", - коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, на прошлой неделе Беглов пропал из поля зрения. Вице-губернатор Валерий Пикалев как минимум один документ подписал как "временно исполняющий обязанности губернатора", что могло говорить о временном отходе градоначальника от дел – хотя Смольный не объявлял об отпуске или командировке Беглова, как это обычно случается.

Источники ЗАКС.Ру предполагали, что Беглов ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным, Telegram-канал "Ротонда" писал, что итогом такой встречи может быть предложение Беглову перейти на новую работу. В Смольном заявили, что "сплетни не комментируют", а госсекретарь Союзного государства России и Беларуси, на место которого прочили Беглова, заявил, что со своего поста никуда не уходит.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

16:51 Пикалев оставался врио губернатора Петербурга 28 августа

27 августа, 21:35 Беглов появился в эфире "России 24" и рассказал о готовности школ к 1 сентября

26 августа, 20:46 Пикалёв подписался под документом как врио губернатора Петербурга

24 августа, 11:31 Новым начальником Госстройнадзора Петербурга стал Владимир Болдырев

17 августа, 11:58 Экс-советник министра юстиции РФ перешла на работу в КИО Петербурга

11 августа, 19:56 Агентство по развитию имущественного комплеска Петербурга возглавил Максим Золотарев

10 августа, 9:52 Комитет по контролю за имуществом возглавил Сергей Муравьев

5 августа, 16:25 Новый глава петербургского метро Козин приступил к работе

27 июля, 16:33 Врио главы комитета по образованию была удивлена своим временным повышением


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

20:48 Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

20:20 Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

19:58 Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

19:29 Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

18:59 Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

18:49 Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

18:35 Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

18:03 Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

17:59 Фонтаны у Парка Победы могут реконструировать по альтернативному проекту

17:30 Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

17:25 Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов

16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru