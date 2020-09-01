Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов

Верховный суд отказался рассматривать иск КПРФ об отмене трехдневнего голосования, сообщают "Открытые медиа".

Главный юрист КПРФ, депутат Госдумы Юрий Синельщиков рассказал, что он пока не видел соответствующее определение суда, и мотивировка решения ему не известна. Он предположил, что такое решение Верховного суда может быть нежеланием "лезть в политику" и при этом заявил, что суд лишил КПРФ "права на правосудие". Партия намерена подавать апелляцию.

КПРФ подала иск 28 августа. Партия настаивала, что закон о выборах, который действовал на конец июня, когда назначались выборы на 2020 год, не предусматривал введения трехдневного голосования. Перед этим Верховный суд отклонил схожий иск "Объединенных демократов".

В июле ЦИК объявил, что в 2020 году будет введено трехдневное голосование на выборах в регионах. Случилось это после голосования по Конституции, которое длилось еще дольше – неделю.