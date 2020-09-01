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17:30

Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

фото ЗакС политика Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

В Петербурге проходит серия одиночных пикетов на крыльце здания полицейского главка. Участники акции полагают, что правоохранительные органы недостаточно хорошо работают над расследованием инцидента с нападением 30 августа на гражданского активиста Александра Виноградова, известного своей борьбой с нелегальной торговлей у станций метрополитена.

В ходе инцидента Виноградов получил тяжелые травмы ног, и ему потребовалась госпитализация в Елизаветинскую больницу. Сегодня, 1 сентября, в медучреждение специально для активиста подвез костыли депутат Михаил Амосов, признавшийся в соцсетях, что шокирован произошедшим в родном для себя Калининском районе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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