В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

Управление информации администрации губернатора Петербурга спустя семь дней ответило на запрос ЗАКС.Ру о пребывании вице-губернатора Валерия Пикалева в должности временно исполняющего обязанности губернатора.

Редакция поинтересовалась, с какого числа чиновник стал временно исполнять обязанность главы города, до какого числа он будет находиться в должности врио губернатора и с чем связана временная передача полномочий Пикалеву от Александра Беглова.

Запрос был отправлен 26 августа после безуспешных попыток получить от пресс-службы Смольного устный комментарий по этим вопросам. Отметим, что в информационном поле не было никаких официальных объяснений на эту тему. Начальница управления информации Инна Карпушина только заявляла СМИ, что Беглов продолжает работать.

Ответ на вопросы ЗАКС.Ру пришел вечером 1 сентября. Публикуем его целиком:

"Ответ на запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 24.08.2020 был подписан вице-губернатором Санкт-Петербурга – руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на основании статьи 41 Устава Санкт-Петербурга".

В 41 статье Устава города говорится, что вице-губернатор - руководитель исполнительного органа государственной власти Петербурга исполняет обязанности губернатора в случае болезни, отпуска или командировки главы города. Однако уточнять конкретную причину, по которой Беглов временно перестал быть способным исполнять свои полномочия, в управлении информации не стали.

Пикалев продолжал подписывать документы как врио губернатора как минимум до пятницы, 28 августа, следует из ответа на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Причем в тот же день на сайте Смольного опубликовали новость о том, что Беглов в качестве губернатора обратился к главному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетововой. При этом избранный глава города в течение продолжительного времени не появлялся на публике, что породило слухи о его "самоизоляции" перед встречей с президентом Владимиром Путиным. Ее итогом, по информации нескольких Telegram-каналов, могло стать новое назначение для петербургского градоначальника.

1 сентября Беглов выступил перед школьниками и учителями школы № 573 и провел открытый урок в Муринском центре образования №4 Всеволожского района. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время Путин не планирует встречаться с петербургским губернатором.

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