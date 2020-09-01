ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали жалобу на бездействие Следственного комитета в Басманный суд Москвы в связи с отравлением Алексея Навального, сообщил в Telegram директор Фонда Иван Жданов.

Жданов напомнил, что прошло 12 суток с момента, как ФБК подал в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ).

"До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело", - пояснил он.

Навальный с 20 августа остается в коме. Ему стало плохо при пелете из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Берлин. Врачи немецкой клиники "Шарите", где находится политик, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно.

МВД объявило о проверке обстоятельств госпитализации Навального спустя неделю, 27 августа, после заявления немецких врачей о возможности отравления. Генпрокуратура в тот же день отчиталась, что не усмотрела в случившемся признаков преступления.