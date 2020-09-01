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18:49

Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

фото ЗакС политика Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 1 сентября написал обращение в городской комитет по образованию из-за публикации издания MR7, в которой рассказывается о методичках "Роль СССР в победе над фашистской Германией". 

Их, по данным издания, получили классные руководители одной из школ Выборгского района перед Днем знаний. В частности, в буклете говорится, что "польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук", а США и Великобритания называются "врагами-союзниками".

MR7 пишет, что эти материалы учителя получили как рекомендации для дискуссий с учениками во время классного часа 1 сентября 2020 года о 75-летии Победы.

Вишневский попросил сообщить, действительно ли существуют такие методические материалы и кто их автор. В случае их существования, по мнению депутата, комитету по образованию необходимо принять меры для прекращения их использования, "как грубо искажающих историю Второй Мировой войны".


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