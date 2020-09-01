Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, апеллируя к своему административному надзору, отравлению Алексея Навального и нападению на Егора Жукова, сделал вывод, что центральная власть в лице президента занялась полным искоренением оппозиции и спешит это сделать к избирательной кампании по выборам в Государственную думу в 2021 году.

"Такими темпами, уже к концу года на свободе и в добром здравии может не остаться практически никого из реальных оппонентов власти. А их место займут многочисленные "мурзилки" из новых кремлевских партий-спойлеров. Недаром в последнее-время провластные телеграм-каналы так активно мусолят тему о том, что "старые" партии уже неактуальны и их нужно заменить. То есть, началась мощная атака не только на несистемные протестные структуры, но и на основную парламентскую оппозицию в лице КПРФ", - написал он в статье для издания "Свободная пресса".

По мнению политика, президент Владимир Путин находится в сложном положении, желая выглядеть более цивилизованно, чем его белорусский коллега Александр Лукашенко, выступающий на публике с автоматом и вступающий в открытую конфронтацию с народом. Прогноз Удальцова состоит в том, что до таких крайностей Путин ситуацию не доведет, а со всеми до единого политическими оппонентами тем или иным способом расправится до проведения думских выборов.

Отметим, что в нынешнем году Удальцова посадили под административный арест на десять суток за призывы к выходу на несанкционированную акцию. Таким образом он нарушил правила надзора, установленного над ним из-за отбытого уголовного наказания по статье о массовых беспорядках. Теперь ему могут продлить запрет на участие в уличной активности до 2024 года.