Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

В Новгородской области археологи обнаружили вышли на следы двух поселений, ранее не известных науке и предположительно относящихся к концу I тысячелетия нашей эры, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя экспедиции Елену Торопову. Первую находку совершили у деревни Каковка, на болотистой местности, вторую - неподалеку от поселения Рышево. Выводы о давности открытий "подсказали" керамические изделия.

По мнению специалистов, под Рышево древнее городище могло существовать до пяти столетий - до XV века. Осенью местность продолжат изучать и вести на ней раскопки. Точные границы двух населенных в прошлом пунктов пока определить не удалось. Экспедиция осуществляется пож эгидой Новгородского государственного университета.