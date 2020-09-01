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20:20

Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

фото ЗакС политика Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

Лидер справедливороссов Сергей Миронов в первый день учебного года раскритиковал действия чиновников из федерального правительства, которые стремятся помочь россиянам получить высшее образование по "ипотечной" системе максимально удобным способом. При всем кажущемся гуманизме упрощающихся условий, уверен социал-демократ, сам принцип платного образования ведет страну в тупик.

"Только представьте себе целое поколение людей, которые будут вынуждены возвращать кредит еще 5-10 лет после окончания вуза. Это самое настоящее финансовое рабство. Поэтому распространение в России практики образовательных кредитов категорически недопустимо", - цитирует эсера его персональный сайт.

При этом депутат федерального уровня не против феномена частных вузов и их финансовой политики.

Миронов также пообещал, что в преддверии очередных думских выборов его партия будет уделять упомянутой проблеме особенное внимание, поскольку вопрос бесплатного образования для его единомышленников - один из самых принципиальных.

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