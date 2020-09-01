18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Медиатека

20:48

Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

1 сентября часть депутатов Законодательного собрания Петербурга пришла на школьные линейки, чтобы поздравить учеников с началом учебного года. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров успел посетить даже два места. Сначала на сайте парламента появилась новость о его поздравлении с Днем знаний учеников Школы народных искусств при Смольном соборе. Там он выступил с речью и посадил дерево. Затем Макаров отправился на линейку академической гимназии №56, которую в своем выступлении назвал одной из лучших школ страны. 

makarov1.jpg (542 KB)фото: assembly.spb.ru

Заместитель председателя ЗакСа Анатолий Дроздов тоже успел сходить в два учебных заведения. Он поздравил с началом учебного года учеников школы №121 и кадетской школы №145.

drozdov2.jpg (318 KB)фото: spb.er.ru

И там, и там депутата встречали дети в форме, но в общеобразовательной школе №121, в которой сегодня было открытие памятной доски имени выпускника героя-подводника Сергея Маркова, некоторые ученики были с макетами автоматов

Несколько школ Кронштадтского и Курортного районов обошел и депутат Александр Ходосок, о чем он рассказал на своей странице "ВКонтакте". Правда, парламентарий не уточнил, сколько именно праздничных линеек посетил. Судя по фото - две. Два учебных заведения посетил депутат Денис Четырборк -  школа №538 и гимназия №293. 

chetyrbok.jpg (698 KB)фото со страницы Дениса Четырбока "ВКонтакте"

Единоросс Игорь Высоцкий смог побить своих "начальников" по количеству школ, которые успел объехать 1 сентября. Депутат в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что в День знаний сходил аж в три учебных заведения: № 691, № 693 и №707. Все они, по заверениям Высоцкого, новые и открылись только с началом учебного года. 

Депутат "Единой России" Борис Ивченко поприсутствовал на празднике лицея №533, сообщает пресс-служба его партии в Петербурге. А Юрий Авдеев рассказал в соцсетях о том, что ходил поздравлять пожарно-спасательный колледж.

avdeev.jpg (253 KB)

фото со страницы Юрия Адвеева "ВКонтакте"

Алексей Цивилев поздравил с Днем знаний школу №261, а еще выложил видео с праздника в школе №249. Константин Чебыкин тоже опубликовал фото со школьниками, но, какое именно это учебное заведение, не уточнил. 

chebykin.jpg (282 KB)фото со страницы Константина Чебыкина "ВКонтакте"

Депутат Александр Ваймер озаботился наступлением праздника заранее и вместе с помощниками развез по школам Курортного района интерактивные игры по районным достопримечательностям. Правда фотографий с самим собой парламентарий к посту в соцсети не приложил

Парламентарий от "Единой России" Вера Сергеева посетила самую безопасную в эпидемию коронавируса линейку - по видеоконференц-связи. Проходило мероприятие в школе №143. 

sergeeva.jpg (128 KB)

фото со страницы Веры Сергеевой "ВКонтакте"

Елена Киселева встретила День знаний в школе №454. С праздника депутат выложила 120 фотографий. Страница в соцсети пополнилась и видео-поздравлением Киселевой, записанным на фоне делающих спортивные упражнения детей. 

kiseleva.jpg (296 KB)фото со страницы Елены Киселевой "ВКонтакте"

Видео выложила и ее коллега Галина Назарова - она сходила на линейку лицея №179. Отчет в видео о вручении подарка школьнику опубликовал депутат Михаил Погорелов в рамках проекта "Единой России" - "Собери ребенка в школу". Об участии в этой акции доложил и вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев, и тоже в формате видео. Михаил Барышников решил поздравить не всю школу, а конкретную семью. Опять же следуя партийной акции. На своей странице "ВКонтакте" депутат рассказал о поездке к многодетным семьям, которым вручил школьные принадлежности.  

Не остались в стороне от поздравлений и оппозиционные депутаты. Например, лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова вместе с однопартийцами раздавала шарики у станции метро "Площадь Восстания". 

xR4q1mRy8NI.jpg (674 KB)фото группы "КПРФ Ленинград"

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сходил на линейку в свою родную школу №321.

vishnevsky.jpg (59 KB)фото со страницы Бориса Вишневского в Facebook

Справедливоросс Александр Егоров успел посетить два торжества: одно в лицее №101, а другое в школе №468. 

egorov.jpg (145 KB)

Подготовила София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Псков и Москву свяжут новые поезда с душевой в каждом вагоне

20:48 Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

20:20 Миронов осудил шаги правительства, облегчающие получение образования в кредит

19:58 Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

19:29 Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

18:59 Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

18:49 Вишневский обратился в комитет по образованию из-за учительских методичек о войне

18:37 ФБК обжаловал в суде бездействие СК из-за отравления Навального

18:35 Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

18:03 Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

17:59 Фонтаны у Парка Победы могут реконструировать по альтернативному проекту

17:30 Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

17:25 Верховный суд отклонил иск КПРФ об оспаривании трехдневных выборов

16:56 Латынина: Кремль распространяет на всю Россию модель Донбасса

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru