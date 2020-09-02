Неизвестные сожгли автомобиль борца с нелегальной торговлей: ранее его избили арматурой

Неустановленные на данный момент личности спалили внедорожник, принадлежащий петербургскому борцу с нелегальной торговлей Александру Виноградову, информирует "МБХ медиа".

Активист сейчас лежит в Елизаветинской больнице: в воскресенье на него напали, жестоко избив по ногам железной арматурой.

Днём ранее депутат Заксобрания Михаил Амосов передал пострадавшему костыли, пожелав скорейшего выздоровления.

Кроме того, у здания петербургского полицейского главка прошла серия пикетов в поддержку Виноградова.

Фото: Красимир Врански

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