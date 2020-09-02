18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:50

Свыше 140 политиков и журналистов поручились за Ивана Сафронова

фото ЗакС политика Свыше 140 политиков и журналистов поручились за Ивана Сафронова

Более 140 работников СМИ и политических деятелей выступили с личными поручительствами за Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, уведомляет РБК.

В числе поддержавших журналиста - главреды РБК и "Медузы" Петр Канаев и Иван Колпаков, главред "Ведомостей" Андрей Шмаров, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, карельский парламентарий Эмилия Слабунова, муниципал и журналист Илья Азар, обозреватель "Эха" Арина Бородина, директор благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и множество других. 

Ранее за Сафронова поручились редакции "Коммерсанта", "Новой газеты", The Bell, РБК, Forbes, ТАСС и "Дождя".

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:11 Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

1 сентября, 11:25 ФСБ взяла у Сафронова образцы голоса для экспертизы

31 августа, 11:27 Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

28 августа, 13:35 Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

27 августа, 18:54 Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

25 августа, 17:51 СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

19 августа, 16:49 Суд оштрафовал трёх журналисток, пришедших к СИЗО "Лефортово" поддержать Сафронова

14 августа, 17:24 Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

14 августа, 15:57 Спецкора "Коммерсанта" оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Сафронова

14 августа, 0:28 "Либо жертва, либо обслуга": Журналистский "митинг" в поддержку Сафронова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:34 СК ужесточил обвинение полицейским в рамках дела Ивана Голунова

18:31 Елин: Петербург принципиально меняет подход в ситуации с распространением COVID-19

18:06 Медиков направили в петербургские школы следить за температурой детей

17:53 Невскому заводу присвоили имя "отца" первого электрического трамвая

17:30 Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

17:06 Муниципал: Борющегося со свалками мундепа из МО "Ульянка" вызвали в полицию

16:55 В организме Навального нашли яд из группы "Новичок"

16:54 СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

16:25 Визовые центры Финляндии увеличили сервисный сбор

16:23 На Пискаревском кладбище открыли плиту в честь амурчан, защищавших Ленинград

15:59 Вишневский попросил Макарова транслировать "нулевые чтения" бюджета в интернете

15:52 На рекультивируемый полигон "Новоселки" возобновился завоз мусора

15:20 На Лермонтовском проспекте в течение осени восстановят старый фонтан

14:57 Муниципал: Экс-врио главы администрации "Лиговки-Ямской" оспаривает в суде свое снятие

14:47 Российским школьникам придётся учиться дистанционно из-за грядущего трёхдневного голосования

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru