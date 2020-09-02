Свыше 140 политиков и журналистов поручились за Ивана Сафронова

Более 140 работников СМИ и политических деятелей выступили с личными поручительствами за Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, уведомляет РБК.

В числе поддержавших журналиста - главреды РБК и "Медузы" Петр Канаев и Иван Колпаков, главред "Ведомостей" Андрей Шмаров, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, карельский парламентарий Эмилия Слабунова, муниципал и журналист Илья Азар, обозреватель "Эха" Арина Бородина, директор благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и множество других.

Ранее за Сафронова поручились редакции "Коммерсанта", "Новой газеты", The Bell, РБК, Forbes, ТАСС и "Дождя".

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.

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