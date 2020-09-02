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10:15

ТАСС: Экс-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

фото ЗакС политика ТАСС: Экс-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков пошёл на досудебное соглашение со следствием, известили ТАСС осведомленные источники.

По версии СК, напомним, Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Управленца задержали 8 июля и доставили в Москву, а уже 9 числа он оказался в стенах СИЗО. С тех пор в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку.

Следует отметить, что соучредитель группы "Торэкс-Хабаровск" и совладелец входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Мистрюков подозревается в причастности к преступлениям, которые инкриминируют Фургалу. Он был арестован в прошлом году. Также в рамках дела в СИЗО пребывают якобы подельники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

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