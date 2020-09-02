18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:30

Смольный наконец позволил открыться кинотеатрам и фудкортам

фото ЗакС политика Смольный наконец позволил открыться кинотеатрам и фудкортам

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс коррективы с постановление Смольного, регламентирующее действующие в городе COVID-ограничения.

Согласно документу, с 12 сентября в Северной столице смогут вернуться к привычной деятельности кинотеатры, а также фудкорты и другие остающиеся закрытыми точки внутри торговых комплексов.

Ранее, напомним, Беглов обратился к главе управления Роспотребнадзора по региону Наталии Башкетовой с вопросом о возможности разрешить открытие фудкортов и кинотеатров. Сделал он это на фоне иска управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, который добивается открытия фудкортов в ТЦ через суд. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:43 Власти Петербурга подготовились к худшему сценарию второй волны COVID-19

11:25 Путин может принять участие в грядущей сессии Генассамблеи ООН

10:47 Коронавирус обнаружен у ещё 4952 россиян: в Петербурге - плюс 189 заражённых

1 сентября, 18:35 Бизнесмены просят Мишустина лишить Смольный права закрывать предприятия из-за пандемии

1 сентября, 10:51 Число случаев заражения коронавирусом в России превысило миллион

31 августа, 18:27 Вторую вакцину от коронавируса будут производить в Петербурге

31 августа, 18:21 "Школьные" маршруты автобусов вернут в Петербурге с 1 сентября

31 августа, 17:57 Медики известили о том, что порядка 13% петербуржцев переболели COVID-19

31 августа, 16:53 Вице-премьер Трутнев вернулся на работу после коронавируса

31 августа, 15:56 Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в РФ ближе к концу года


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:20 На Лермонтовском проспекте в течение осени восстановят старый фонтан

14:57 Муниципал: Экс-врио главы администрации "Лиговки-Ямской" оспаривает в суде свое снятие

14:47 Российским школьникам придётся учиться дистанционно из-за грядущего трёхдневного голосования

14:18 Налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%

14:11 Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

13:55 В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям

13:45 Мишустин запланировал визит в Минск к Лукашенко

13:28 Гору Куштау, которую отстаивали в Башкирии, признали памятником природы

13:20 КИО в 2021 году намерен вернуться на докризисный уровень доходов

13:15 Жена телеведущего ВГТРК Брилёва вслед за ним получила гражданство Британии

13:11 Депутат Амосов встал в пикет у здания ГУ МВД в поддержку избитого активиста Виноградова

13:00 Смольный проиграл в апелляционном суде дело о застройке Муринского парка

12:56 В Петербурге проходят обыски в офисах управляющей компании "Наш дом"

12:45 Смольный намерен на 3,4 - 3,7% поднять коммунальные тарифы в 2021 году

12:43 Власти Петербурга подготовились к худшему сценарию второй волны COVID-19

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru