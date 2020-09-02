Коронавирус обнаружен у ещё 4952 россиян: в Петербурге - плюс 189 заражённых

За минувшие сутки коронавирусная инфекция официально подтвердилась у ещё 4952 жителей России, известили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 1 005 000 заболевших с начала пандемии.

Зафиксировано 115 смертей. За весь период с начала распространения заболевания его жертвами стали 17 414 человек.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве - 625, Петербурге - 189, Московской области - 158, Нижегородской области - 147, Ростовской области - 145.

За сутки COVID-19 побороли 5 464 заболевших, общее количество излечившихся увеличилось до 821 169.