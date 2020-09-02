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11:25

Путин может принять участие в грядущей сессии Генассамблеи ООН

фото ЗакС политика Путин может принять участие в грядущей сессии Генассамблеи ООН

Российский глава Владимир Путин заявлен в списке выступающих на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 22 сентября, следует из предварительной программы дебатов, которой делится ТАСС.

При этом указывается, что переговоры между политиками пройдут в формате записанных видеовыступлений: данная мера выбрана ввиду складывающейся в мире эпидемиологической ситуации. В то же время главам государств не запрещается участвовать на встрече лично.

22 сентября выступят президент Бразилии Жаир Болсонару, глава США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Чили Себастьян Пиньер и кубинского руководитель Мигель Диас-Канель. В тот же день к Генассамблее планируют обратиться президенты Ирана Хасан Роухани и Франции Эмманюэль Макрон. В целом сессия Ассамблеи пройдет с 22 по 29 сентября.

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